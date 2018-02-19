Юрий Антонов: Нас вышвырнули, как пришлых собачонок

Певец болезненно воспринимает все происходящее вокруг. Да и болячки его вдруг обострились.

Юрию Антонову исполнилось 73 года, но в день рождения мысли у него не самые радостные. "Неприятных событий – череда за чередой, – вздыхает музыкант. – Самый ужасный был, конечно, прошлый год – столько людей умерли, моих знакомых, приятелей. И сегодняшний год начался не с радости: мы видим полное унижение государства на уровне спорта и в других внешнеполитических обстоятельствах. Унижение спортсменов – людей, которые многие годы добиваются выступления на Олимпиаде, а их вышвыривают, как пришлых собачонок…"

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Шалит и здоровье. "В ряду ребят и девочек моего поколения сейчас многие в очень нехорошем положении. Когда они были молодые и вертлявые, думали, что навсегда такими останутся. А годы идут, все накапливается, и потом взрывается… Печальная история", – вздыхает артист.

Болячки и ему самому мешают работать, закончить альбом. "По состоянию здоровья недавно… ну не то что выбывал из строя, но задержался. Здоровье очень сильно влияет на творчество", – признался артист.

По его словам, у него были серьезные проблемы с вестибулярным аппаратом, но в подробности он вникать не считает нужным. "В моем возрасте остро воспринимать все события просто противопоказано. Это влияет на здоровье", – цитирует сайт "Комсомольская правда" артиста.

Из-за болезни пару лет назад Антонов даже хотел покинуть сцену. Врачи говорили, что артист перенес инфаркт. Однако певец уверял, что дала о себе знать старая травма, поэтому ему несколько месяцев пришлось ходить с тростью.

"Я перенес серьезный удар судьбы. Я практически прекратил концертную работу, так как сильно заболел и частично оглох на правое ухо. Еще и старая травма обострилась. В этом возрасте обостряется все, что было. К сожалению, такая судьба у человека", – рассказал певец в одном из интервью.