"Его лучше не трогать": известный музыкант о тяжелом характере Антонова
"Мы с Антоновым встречались пару раз по жизни, я дарил ему диск со всеми песнями ансамбля "Добры молодцы", – рассказал Андрей. – Но он очень сложный человек. Такого же мнения о нем придерживаются и многие из тех, кто прежде работал в коллективе с ним".
Идея позвать Антонова на кремлевский концерт, конечно, была. "Но знающие люди мне советовали его лучше не трогать, чтоб потом не было проблем, – пояснил музыкант. – Такой уж он непростой человек. Хотя песни у него хорошие".
Многие из написанных Антоновым композиций есть и в репертуаре ансамбля "Добры молодцы". "Несколько из них мы решили исполнить в сегодняшнем концерте, хотя, может, он и обидится на нас потом. Хотя всегда объявляем, кто их автор. А если он запретит, ну тогда и не будем больше петь", – пояснил собеседник. В итоге в концерте прозвучали хиты "О добрых молодцах", "Если любишь" и "Для меня нет тебя прекрасней", музыку к которым написал Антонов.
Стоит заметить, что сам Юрий Михайлович не считает, что у него вздорный характер и что поэтому коллеги его якобы боятся. "Я всегда достаточно положительно оцениваю творчество коллег и ни с кем из них никогда в жизни не ругался. У меня много друзей в музыкальном мире. Но никаких разногласий ни с кем нет. Говорил про коллег всегда самые лучшие слова. В частности, о Филиппе Киркорове: одним из первых встал на его защиту, он может сам подтвердить", – заявил в одном из интервью Антонов.
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