"Его лучше не трогать": известный музыкант о тяжелом характере Антонова

В Кремле с успехом выступил легендарный ансамбль "Добры молодцы". В будущем году коллектив отметит 55-летие. За это время в нем успели поработать Алексей Глызин, Сева Новгородцев и даже Юрий Антонов. Но никто из артистов прежних составов не пришел на концерт. О причинах корреспондент Dni.Ru поговорил с Андреем Кирисовым – старейшим участником коллектива.

"Мы с Антоновым встречались пару раз по жизни, я дарил ему диск со всеми песнями ансамбля "Добры молодцы", – рассказал Андрей. – Но он очень сложный человек. Такого же мнения о нем придерживаются и многие из тех, кто прежде работал в коллективе с ним".

Идея позвать Антонова на кремлевский концерт, конечно, была. "Но знающие люди мне советовали его лучше не трогать, чтоб потом не было проблем, – пояснил музыкант. – Такой уж он непростой человек. Хотя песни у него хорошие".

Многие из написанных Антоновым композиций есть и в репертуаре ансамбля "Добры молодцы". "Несколько из них мы решили исполнить в сегодняшнем концерте, хотя, может, он и обидится на нас потом. Хотя всегда объявляем, кто их автор. А если он запретит, ну тогда и не будем больше петь", – пояснил собеседник. В итоге в концерте прозвучали хиты "О добрых молодцах", "Если любишь" и "Для меня нет тебя прекрасней", музыку к которым написал Антонов.

Стоит заметить, что сам Юрий Михайлович не считает, что у него вздорный характер и что поэтому коллеги его якобы боятся. "Я всегда достаточно положительно оцениваю творчество коллег и ни с кем из них никогда в жизни не ругался. У меня много друзей в музыкальном мире. Но никаких разногласий ни с кем нет. Говорил про коллег всегда самые лучшие слова. В частности, о Филиппе Киркорове: одним из первых встал на его защиту, он может сам подтвердить", – заявил в одном из интервью Антонов.