Антонов беспардонно обхамил ошарашенную журналистку

Традиционные скачки на приз радио "Монте-Карло" собирают сливки общества. Красивые платья, изящные шляпки, обильно уставленные яствами столы – все это располагает к празднику. Однако у Юрия Антонова день не задался.

Приехавший на московский ипподром Антонов вышел из машины, прихрамывая и опираясь на костыль. Все-таки 73 года – серьезный возраст. Да и жаркий день не лучшим образом сказался на самочувствии грузного артиста. Подойти на прессвол и минуту попозировать журналистам певец отказался – "писак" ненавидит. А они, зная его непростой характер, уже и не связываются.

И только юная журналистка, незнакомая с норовом мэтра, подбежала к нему с невинными, как она думала, вопросами. Мол, Юрий Михайлович, как готовились к скачкам, на кого будете ставить, что нравится больше – скачки, конкур или выездка...

Артист изменился в лице и стал кричать: "Мне это не интересно! Идите своей дорогой!" Девушка ошарашенно пролепетала: "Юрий Михайлович, я прошу прощения..." А певец топнул здоровой ногой: "Отойдите отсюда, я все сказал!"

Поведение народного артиста вряд ли имеет логичное объяснение. Если считаешь себя звездой – веди себя так, чтобы люди к тебе тянулись. Если журналист подходит с вопросами – стой и отвечай. К тому же журналистка не пыталась выведать у Антонова интимных тайн. Да и какие тайны в 73 года...

Несколько лет назад Антонов сцепился с байкером на автозаправке – певец на джипе возмутился тем, как поставлен мотоцикл. А его владелец просто отлучился в кассу, чтобы оплатить бензин. В итоге завязалась драка. Соседи по даче тоже отзываются об исполнителе хита "Летящей походкой" как о скандалисте.

Однако Антонов твердит, что это все ерунда и наветы. Мол, прессе надо, чтобы скандалы не затихали, вот и травят его. "Газеты, каналы делают на этом рейтинг, вот и вцепляются, как собаки, в тело человека и начинают его терзать. Забывают о том, что артисты – такие же люди, как все. Я не робот, я человек", – заявил он в одном из интервью.

