"Ходячая катастрофа": Солнцева грубо припечатали после драки в салоне красоты

На странице в "Инстаграм" шоумен опубликовал фотографию справки, сделанной в травмпункте после драки в салоне. Согласно документу, Гоген Солнцев получил закрытый перелом локтевой кости.
В подписи к посту актер подтвердил, что между ним и сотрудницей салона красоты произошла конфликтная ситуация. "Девушка в салоне красоты напала на меня и мою помощницу, она сломала мне руку", – рассказал он.
Гоген Солнцев также добавил, что информация, появляющаяся в прессе, не соответствует действительности. "Давайте дождемся объективного разбирательсва и суда! Всем спасибо за понимание!", – заключил артист.
Большинство пользователей отметили, что шоумен сам нарвался на драку. "Позорище, ходячая катастрофа. И не стыдно с девушками воевать? Мало тебе еще вломили", "А ты никогда не задумывался, почему такое случается? Это все твой язык... Выпросил. Как обычно", – выразили мнение комментаторы.
Другие подписчики заявили, что погром в салоне красоты был постановкой, чтобы привлечь внимание публики. По их словам, конфликт артиста с маникюршей теперь будут обсуждать на всех федеральных каналах. "Ждем выхода новой серии "Прямого эфира", "Понеслось: ждем у Шепелева и Малахова", – написали пользователи.
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