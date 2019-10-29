Раздевшаяся перед камерой Кристина Асмус нашла неожиданную защиту

Эксперт заявил, что прочитал все комментарии под постом Гарика Харламова, где он поддерживает снявшуюся в откровенной сцене в фильме "Текст" жену. В связи с этим у него появился лишь один один вопрос: "Если эти люди не готовы смотреть сцены 18+, то зачем они вообще на такое кино ходят?".
По мнению автора, подобная откровенная сцена с Асмус – это прорыв для нашего кинематографа. Ничего подобного в последние годы наши режиссеры не снимали.
"Морализаторов набралось вагон и маленькая тележка. Свои убогие представления о кино пытаются навязать актерам и режиссерам", – негодует Сергей.
Сергей убежден, что актеры имеют право сниматься так, как они захотят. Ведь они выбрали эту профессию, потому что им нравится перевоплощаться в разные образы. Он утверждает, что не стоит прислушиваться к советам хейтеров. Иначе придется вообще перестать снимать современное кино.
"Это они, наверное, не видели режиссерскую версию фильма "Нимфоманка" Ларса фон Триера. Думаю, что за эту киноработу наши хейтеры вообще бы предложили запретить, и режиссера, и Шарлотту Гейнсбург в придачу", – съязвил член экспертного совета.
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