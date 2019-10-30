Все сорвали: певице Валерии подложили свинью

Не так давно артистка вместе с супругом приехали в Саратов – на родину Валерии. Стоит отметить, что звезда отечественного шоу-бизнеса родилась в 1968 году в Аткарске, который как раз расположен в Саратовской области. Впрочем, утро "дома" не задалось, чем Иосиф Пригожин поделился на личной странице в социальной сети "Инстаграм".
Оказалось, в отеле, в котором они расположились, отсутствует тренажерный зал, и найти другую гостиницу с неаналогичными условиями оказалось невозможным. В Саратове, что интересно, в принципе нет отелей с тренировочными помещениями, а ведь певица ведет здоровый образ жизни. На опубликованном видео видно, что она приучает к этому и своего супруга – на завтрак у знаменитостей омлет и каша.
Так чем же им, в итоге, сорвали утренний приятный завтрак? Известная пара трапезничала в духе 90-х – клипы по МУЗ ТВ, простая, но питательная пища, скромная столовая. Тем не менее, все было прервано из ниоткуда взявшимся официантом, который подошел и выключил телевизор.
Естественно, Иосиф Пригожин был возмущен таким фактом негостеприимства, о чем не преминул сообщить обслуживающему персоналу. К счастью, молодой человек извинился и пообещал, что в скором времени аппаратура будет вновь запущена. Продюсер же посмеялся над собой и даже позволил фразу: "Сейчас скажут, что Йося скандалит".
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