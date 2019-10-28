Безразличие и алкогольная зависимость: появление Валерии в больнице всполошило россиян

Знаменитость гастролирует в Республике Башкортостан. Из Стерлитамака артистка дала небольшой "репортаж". Валерия посетила детскую больницу, о чем рассказала на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
На опубликованных кадрах певица позирует вместе с ребятишками, которые оказались в сложной ситуации. Безразличие и алкогольная зависимость родителей обрекли малышей на существование в стенах больницы. К счастью, в их судьбе появились люди, которые взяли на себя не только врачебные, но и социальные функции.
"Девять ребят в возрасте от шести месяцев до шести лет попали сюда по разным причинам. От кого-то отказалась мама, чьи-то родители пьют и недобросовестно относятся к своим обязанностям", – написала Валерия.
Звезда отечественного шоу-бизнеса призвала обращать внимание на социальные проблемы. Она поблагодарила всех неравнодушных.
"Спасибо всем бизнесменам города, поддерживающим эту больницу, да и всем неравнодушным людям, оказывающим помощь деткам из таких неблагополучных семей. Сердце кровью обливается – видеть славных малышей, родителям которых нет до них дела. Они неделями, месяцами про них даже и не спрашивают", – отметила артистка.
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