Безразличие и алкогольная зависимость: появление Валерии в больнице всполошило россиян

Певица Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным оказалась в больнице. Знаменитость была шокирована происходящим там.

Знаменитость гастролирует в Республике Башкортостан. Из Стерлитамака артистка дала небольшой "репортаж". Валерия посетила детскую больницу, о чем рассказала на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На опубликованных кадрах певица позирует вместе с ребятишками, которые оказались в сложной ситуации. Безразличие и алкогольная зависимость родителей обрекли малышей на существование в стенах больницы. К счастью, в их судьбе появились люди, которые взяли на себя не только врачебные, но и социальные функции.

"Девять ребят в возрасте от шести месяцев до шести лет попали сюда по разным причинам. От кого-то отказалась мама, чьи-то родители пьют и недобросовестно относятся к своим обязанностям", – написала Валерия.

Звезда отечественного шоу-бизнеса призвала обращать внимание на социальные проблемы. Она поблагодарила всех неравнодушных.

"Спасибо всем бизнесменам города, поддерживающим эту больницу, да и всем неравнодушным людям, оказывающим помощь деткам из таких неблагополучных семей. Сердце кровью обливается – видеть славных малышей, родителям которых нет до них дела. Они неделями, месяцами про них даже и не спрашивают", – отметила артистка.