"Это лето было непростым для нашей семьи": Валерия заставила россиян паниковать

К счастью, сейчас состояние мамы знаменитой певицы стремительно улучшается. Женщина проходит реабилитацию и надеется вскоре самостоятельно встать на ноги и вернуться к привычному ритму жизни. О том, что за это лето семье звезды отечественной эстрады пришлось перенести, женщина рассказала на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
На опубликованных кадрах из карусели Валерия сперва позирует вместе со своей горячо любимой мамой – Галиной Николаевной – а после и с директором центра, в котором пожилая леди проходит реабилитацию. Как оказалось, заниматься с хорошими врачами на лучших в Европе тренажерах можно вполне себе бесплатно.
"Это лето было непростым для нашей семьи – моей мамуле было проведено эндопротезирование обоих коленных суставов. Сегодня эти операции делают тысячам пациентов по всему миру, но сложность в данной ситуации заключалась в замене суставов сразу на обеих ногах (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – рассказала Валерия.
Стоит отметить, что операции по замене коленных суставов довольно сложные и после них обязательно нужна реабилитация под руководством грамотных специалистов. Россияне даже на какое-то время запаниковали, что матери их горячо любимой певицы придется лечь под нож в столь преклонном возрасте, однако, как сообщает Валерия, все прошло благополучно и женщина успешно восстанавливается
"Мамуля у меня– боец и трудяга. С утра до ночи тренируется, превозмогая боль, потому что очень хочет как можно быстрее с легкостью бегать своими ногами. Она человек активный и для нее это очень и очень важно.", – подметила знаменитость.
Она отметила, что сейчас ее родной человек находится в одном из столичных государственных центров реабилитации. Со слова пожилой леди, у нее сейчас столько тренировок, что ей кажется, будто бы ее готовят в космос. Тем не менее, остается верить, что такой усиленный режим позволит Галине Николаевне восстановиться в кратчайшие сроки.
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