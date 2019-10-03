"100% беременна!": появилась информация об интересном положении Каменских

Не так давно в сети появилось интересное фото, на котором девушка позирует вместе со своим супругом Алексеем Андреевичем Потапенко, более известным как исполнитель "Потап". Собственно, творческий дуэт семейной четы так и называется "Потап и Настя Каменских".
На любопытном снимке пара позирует в обнимку на фоне золотистой осенней изгороди. Для теплого семейного фото Алексей выбрал темно-синее пальто, белую футболку и темные штаны. Анастасия же предпочла одеться в холодную осеннюю пору в кремовое двубортное пальто, темно синюю блузку и джинсы.
Казалось бы, ничего примечательного тут нет, однако пользователи социальной сети "ВКонтакте" умудрились рассмотреть на животе Каменских поясную темную сумку. Некоторые даже изначально решили, будто бы на поясе у Анастасии вовсе не модный аксессуар. Подписчикам показалось, будто бы девушка прячет в тени верхней одежды заметно округлившийся животик.
Многие поспешили высказаться об интересном образе певицы. Часть пользователей посмеялась над собой и своим зрением, а некоторые принялись утверждать, будто бы исполнительница, даже с сумкой на поясе, все равно уже носит под сердцем будущее дитя.
"Блин у нее там сумка, а мне показался живот)) (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим. ред.)", "Неспроста она там – 100% беременна, они ж любят скрывать до того момента, пока живот на лоб не полезет", "Сумка , но вроде и живот есть", "Беременна сто процентов", "Мне тоже привиделся животик," – написали поклонники звездной пары.
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