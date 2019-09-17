Настю Каменских приперли к стенке

На черно-белом снимке знаменитость позирует, лежа на спине. На ней практически нет макияжа, поэтому легко можно заметить, какая у нее чистая и свежая кожа.
Настя облачена в черные леггинсы и топ-бандо того же цвета. При этом живот у артистки соблазнительно оголен.
"Когда видишь ваши глаза на концертах, забывается все на свете, и остаются только приятные воспоминания!" — призналась супруга Потапа.
Фолловеры не пытались скрыть восхищения. "Мало таких красивых", "Какая стройная стала. Молодец! Замужество на пользу пошло!" "Как всегда, на высоте! Красотка!", "Вау, идеальная!", "Фигура что надо!" – не скупились на лестные слова комментаторы.
"Блин, Настя, заколебала, давай рожай потапиков уже!" – высказался подписчик.
Некоторые высказали недовольство. Настю упрекнули, что она лезет вон из кожи в попытке привлечь к себе хоть каплю внимания.
Самые внимательные подписчики обратили внимание на отсутствие обручального кольца у Каменских на безымянном пальце. Они в лоб спросили у певицы, куда она его дела. Но исполнительница так и не удостоила любознательных пользователей Сети ответом.
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