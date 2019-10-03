44-летняя Джоли оголилась на публике

Актриса в свои годы остается одной из самых эффектных женщин. Критики сбились со счета, сколько раз приходилось отмечать роскошную фигуру звезды американского кинематографа. Кроме того, Джоли отличается изысканным вкусом. На фанатских страницах в социальной сети "Инстаграм" практически постоянно мелькают фотографии, где артистка позирует в элегантных нарядах.
Вероятно, именно поэтому издатели французского журнала Madame Figaro решили выбрать Анджелину в качестве модели для обложки октябрьского выпуска. На ней знаменитость позирует, раскованно устроившись в роскошной ванной из белого мрамора. Емкость наполнена подкрашенной водой, поэтому даже несмотря на наготу, рассмотреть все сокровенные места актрисы невозможно.
Зато вполне можно оценить аккуратные коленки и знаменитые татуировки звезды "Малефисенты". Кроме того, имидж-мейкеры решили отказаться от вычурного макияжа и невероятных причесок. Вместо этого они зачесали роскошную гриву Джоли назад и уложили так, чтобы казалось, будто бы голливудская красотка действительно только что вышла из воды. Визажисты решили сделать акцент на глазах.
Разумеется, смелое фото не могло не порадовать поклонников Анджелины. Менее чем за сутки на странице одного из фан-клубов актрисы снимок набрал почти две тысячи лайков. Пользователи отметили, что с возрастом звезда американского кинематографа становится лишь краше. Как оказалось, время не имеет особой власти над красотой Джоли.
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