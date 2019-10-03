Взорвавшаяся Кудрявцева отправила Первый канал в нокаут

Триумф Кудрявцевой – сентябрьские выпуски передачи "Секрет на миллион". Ее шоу удалось обойти не только сериал "Знахарь", который показывают по Первому каналу, но и программу "Пусть говорят".
"Как-то так", – скромно прокомментировала успех Кудрявцева на своей странице в "Инстаграм". Телеведущую буквально завалили поздравлениями. "Ух, подруга! Умеешь ты "рейтингово" разговорить", – написал певец Денис Клявер.
Высказался даже ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов. Он порадовался успеху коллеги, но не упустил шанса ее уколоть. "И тому, кто рисовал сравнительные столбики, конечно, с разницей в одну сотую и потом ещё в 0,16 так, будто там разрыв больше чем вдвое – отдельный респект", – отметил он, подчеркнув, что разница в рейтинге не так уж и велика.
Напомним, что в сентябре появился в эфир один из самых громких выпусков передачи "Секрет на миллион". Лера Кудрявцева пригласила на разговор певца Сергея Лазарева.
Во время записи шоу исполнитель впервые признал, что у него действительно есть годовалая дочь. Откровения артиста довели ведущую: как писали "Дни.ру", она буквально взорвалась.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Первый opгaзм
Дети это кошмар
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Самая некрасивая женщина в мире
Не " выметать ссор из избы "
Телец подлец
Самый сексуальный мужской голос?
Самый отстойный мужик
Как увести женатого?