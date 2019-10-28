Раскрыты подробности брачного контракта принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Детали сообщила писательница Кэти Николь в своей новой книге "Кейт: Будущая королева". Оказывается, Кейт Миддлтон и принц Уильям задолго до свадьбы заключили между собой договоренность.

Перед тем, как Кейт Миддлтон и принц Уильям соединили судьбы официально, между ними в 2007 году произошла ссора, и пара на некоторое время рассталась. Однако герцог Кембриджский понял, что может потерять женщину своей мечты и сделал все, чтобы помириться с возлюбленной.

Он тайно от других увез Кейт Миддлтон в романтическое путешествие на Сейшелы. Кэти Николь в своей книге раскрыла некоторые подробности судьбоносной поездки. Там пара заключила неофициальный брачный контракт.

"На райском острове Уильям пообещал Кейт, что будет с ней всегда", - цитирует писательницу Express. Именно там под звездным небом они серьезно обсуждали вопросы будущей семейной жизни.

Кэти Николь рассказала, что обещания были даны принцем Уильямом, чтобы успокоить Кейт Миддлтон. Якобы спустя два года отношений девушка чувствовала себя неуверенной и незащищенной после их кратковременного разрыва.

Оказывается, согласно брачному контракту, Кейт Миддлтон и принц Уильям договорились решать все проблемы вместе и завести троих детей. Принц Уильям выполнил свое обещание жениться на Кейт Миддлтон. Венчание состоялось 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве.