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Надо девочке помочь: чужие люди обеспечили дочь прижимистой миллионерши Жасмин

Жасмин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Новость о том, что Жасмин отдала семилетнюю дочь Маргариту в элитную школу, где год учебы стоит не менее полутора миллионов, поразила многих людей. Но певице все-таки удалось немного сэкономить.
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"Почти все, что нужно ребенку для школы, я получила по бартеру или за рекламу в Инстаграме, – призналась певица корреспонденту "Дни.ру" за кулисами концерта канала МУЗ-ТВ в Кремле. – Платья, ранцы и прочее покупать не пришлось. Так что не знаю точно, сколько сегодня стоит собрать ребенка в школу".

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Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

В первый класс певица провожала дочь вместе со своим первенцем – 22-летним Михаилом. Он окончил престижный МГИМО, хотя, как уверяет Жасмин, все обошлось без ее протекции и блата. "Я никогда туда не приходила и там долго не знали, чей он сын, – призналась артистка. – Сын изначально поступил на бюджетное место. Но отказался учиться бесплатно, упросив меня заплатить за его учебу. Сказал, что мы можем себе это позволить, и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно".

Жасмин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Я очень сильно возмущалась, а дедушка особенно кричал. В итоге мне пришлось мальчика поддержать. Я работаю очень много, поэтому могу позволить себе заплатить за обучение сына", – пояснила прижимистая артистка. 

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Публикация от Певица Жасмин (@jasmin)

Ранее, напомним, Александр Панайотов прокомментировал стоимость обучения дочери Жасмин в первом классе.  У богатых своих причуды, а я столько не зарабатываю, – заверил исполнитель. – Хотя, наверное, по доходам и расход. Но по сравнению с Жасмин я небогат".

Стоит заметить, что рядовые Анастасия и Сергей Филимоновы из подмосковного Красногорска в этом году повели первый раз в первый класс своих четверняшек – трех мальчиков и девочку. Правда, как писал "МК", с рюкзаками дети пошли в первый класс со старыми, с которыми ходили в подготовительную школу – денег на новые у семьи нет. Как нет и на спортивную форму, и на зимнюю одежду. 

Автор: 10 сентября 2019, 12:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица Жасмин отметила юбилей без мужа

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
а ковровая дорожка на полу для тех кто больше заплатил? или чьи родители особо знамениты?
1

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