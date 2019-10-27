Заведено дело: сестра Маркл оказалась под следствием

Саманта Маркл, с детства невзлюбившая родственницу, доигралась с законом. После очередной серии ее негативных постов в отношении Меган Маркл и принца Гаррив, на нее завели дело.
Полиция Флориды утверждает, что долгое время получала заявления от граждан с жалобами на вызывающее поведение сестры Меган Маркл. Саманта еще не арестована, но находится под следствием. Сотрудники правоохранительных органов пока держат подробности дела в секрете.
"Это большое и широкомасштабное расследование, которое займет долгое время. Оно находится сейчас на начальной стадии", – приводит Mirror слова источника в полиции США. Возможно, сестра невзлюбила Меган Маркл из-за ревности к отцу. К сожалению, детские обиды девушке "перерасти" не вышло. Саманта часто желчно высказывалась в отношении супруги принца Гарри и охотно общалась с прессой.
Напомним, ранее сестра герцогини Сассекской в интервью упрекнула Меган Маркл в лицемерии и равнодушии. Женщина отметила, что супруга принца Гарри желает получить душевное тепло, при этом ничего не отдавая взамен. Саманта раскритиковала родственницу за разрыв после свадьбы связей с близкими.
Отметим, у Меган Маркл очень сложные отношение с отцом. Как писали "Дни.ру", Томас Маркл частенько распространяет слухи про свою дочь. К тому же, мужчина с удовольствием делится подробностями семейных передряг с представителями СМИ.
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