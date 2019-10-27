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Шоу-бизнес

Заведено дело: сестра Маркл оказалась под следствием

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Как оказалось, представительница знаменитой семьи имеет большие проблемы с законом. На неприятности нарвалась сводная сестра Меган Маркл – Саманта.
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Саманта Маркл, с детства невзлюбившая родственницу, доигралась с законом. После очередной серии ее негативных постов в отношении Меган Маркл и принца Гаррив, на нее завели дело.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Полиция Флориды утверждает, что долгое время получала заявления от граждан с жалобами на вызывающее поведение сестры Меган Маркл. Саманта еще не арестована, но находится под следствием. Сотрудники правоохранительных органов пока держат подробности дела в секрете.

"Это большое и широкомасштабное расследование, которое займет долгое время. Оно находится сейчас на начальной стадии", – приводит Mirror слова источника в полиции США. Возможно, сестра невзлюбила Меган Маркл из-за ревности к отцу. К сожалению, детские обиды девушке "перерасти" не вышло. Саманта часто желчно высказывалась в отношении супруги принца Гарри и охотно общалась с прессой.

Напомним, ранее сестра герцогини Сассекской в интервью упрекнула Меган Маркл в лицемерии и равнодушии. Женщина отметила, что супруга принца Гарри желает получить душевное тепло, при этом ничего не отдавая взамен. Саманта раскритиковала родственницу за разрыв после свадьбы связей с близкими.

Отметим, у Меган Маркл очень сложные отношение с отцом. Как писали "Дни.ру", Томас Маркл частенько распространяет слухи про свою дочь. К тому же, мужчина с удовольствием делится подробностями семейных передряг с представителями СМИ.

Автор: 27 октября 2019, 15:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Из секс-бомбы в скромницу: Как изменилась Меган Маркл после свадьбы

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
а гаррик еще,не?
1

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