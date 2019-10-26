"Я унаследовала различные проблемы": у Джоли развилась опасная болезнь

В 2013 году знаменитость решилась на операцию – звезде удалили обе молочные железы. Еще через два года артистке вырезали яичники и фаллопиевы трубы. Как говорила Анджелина Джоли, на хирургическом вмешательстве настояли медики.
"Обычно у женщин риск развития рака молочной железы в течение жизни составляет около 13%. У меня был 87-процентный риск развития этого заболевания и 50-процентный – рака яичников", – отметила звезда, а после добавила, что операция позволила значительно уменьшить риск развития онкологии.
По словам Джоли, у нее есть предрасположенность к появлению злокачественных опухолей. В 2007 году из-за рака яичников не стало ее матери Маршелин Бертран. Бабушка Анджелины, Стелла, и еще шесть родственников артистки ушли из жизни именно из-за этого коварного недуга.
Артистка отмечает, что решилась на хирургическое вмешательство ради детей. Анджелина Джоли хочет не только вырастить наследников, но и увидеть внуков.
"Я принимаю гормоны и регулярно прохожу медицинское обследование. Я вижу и чувствую изменения в своем теле, но принимаю их. Я жива, и пока управляю разными проблемами, которые унаследовала", – сказала знаменитость.
Голливудская дива не стесняется оставшихся шрамов. Рубцы напоминают ей о преодоленных проблемах и делают уникальной.
Анджелина Джоли не стала скрывать, что из-за операций испытала невероятный стресс. На фоне переживаний у нее развился опасный недуг – гипертония, которую пришлось лечить, сообщает Time.
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