Принц Гарри впервые рассказал о конфликте с братом

По словам монаршего наследника, большинство историй о конфликте с принцем Уильямом не имеют оснований. Гарри пояснил: в данный момент они с братом идут разными дорогами, но всегда будут поддерживать друг друга.
"Мы не видимся так часто, как раньше, из-за своей занятости, но я его очень люблю, а большинство слухов создано из ничего", – сказал принц Гарри в интервью ITV. Он добавил, что в их отношениях с Уильямом есть как хорошие, так и плохие моменты.
Кроме того, принц Гарри сообщил о желании переехать в Африку вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи. Он признался, что чувствует себя очень уверенно на этом континенте.
'As brothers you have good days, you have bad days'— ITV News (@itvnews) 20 октября 2019 г.
Prince Harry says the 'majority of stuff' written about his relationship with his brother William is 'created out of nothing' and adds: 'I love him dearly' #HarryAndMeghan https://t.co/GWs5KfuovM pic.twitter.com/bW7GVALZR6
Отметим, что принц Гарри с супругой часто попадают в скандальные истории. Ранее появилась информация о предстоящем судебном процессе между королевской семьей и несколькими британскими таблоидами из-за публикации видоизмененного письма герцогини Сассекской.
Как писали "Дни.ру", послание жена принца Гарри написала отцу с целью примирения. Однако тот посчитал его оскорбительным и предоставил сотрудникам прессы.
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