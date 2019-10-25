"Ждет интересное знакомство с мужчиной": сделано шокирующее заявление о юбиляре Галустяне

Оказывается, он достаточно сложный человек. То, что мы видим на экране, совсем не соответствует семейному "амплуа" – в быту он абсолютно другой.
"Следующий год будет у Михаила не совсем простым. Но ноябрь обещает быть интересным в плане творческих успехов и работы, – рассказала "Дни.ру" парапсихолог Наталья Копнева. - Я не вижу каких-либо конфликтов или проблем. Можно сказать, тишь да гладь. В ноябре он будет чувствовать себя на коне: карьера пойдет в гору, он будет творить и "вытворять". В декабре его ждет какое-то интересное знакомство, причем с мужчиной, который принесет с собой идеи для строительства нового бизнеса. И тут будет над чем подумать".
Ясновидящая не уверена, что Галустян рискнет сразу кинуться в бой, но мысли о чем-то новом явно закрепятся в его голове.
Декабрь окажется весьма спокойным для артиста, что странно, ведь звезды шоу-бизнеса в этот период наоборот заняты на корпоративах. На этих предновогодних вступлениях они зарабатывают гораздо больше, чем за весь год. "Особой активности у Галустяна в этот период я не наблюдаю, но он явно будет доволен тем, что у него есть, он не станет рваться заработать еще", – говорит гадалка.
Январь и февраль – время крупных финансовых инвестиций. Тут возможна покупка недвижимости, как в Москве, так и за рубежом. Приобретение транспортного средства, либо замена старого на более дорогостоящую модель и долгожданное вложение в новый бизнес. "Судя по картам, бизнес не сразу начнет приносить дивиденды, но он будет работать на перспективу, поясняет Копнева. А вот март для Михаила не очень позитивный месяц. Здесь будет все: выяснение отношений, скандалы, разборки (вплоть до размахивания кулаками). Конфликтов личного характера в марте не избежать. Карты показали, что эти неурядицы могут привести к разрыву с женой. Доподлинно пока нельзя сказать, что они окончательно разойдутся, но разъехаться на какое-то время они могут.
Апрель – месяц работы и карьеры. Михаил будет стараться изо всех сил заработать по максимуму. Май принесет много хлопот. Возникнут проблемы, связанные с его творчеством: будет критика в его адрес, негативные отзывы. Он займет оборонительную позицию, будет постоянно высказывать свое мнение, совершать какие-то действия в свою защиту. Все это ударит по его нервной системе и здоровью. Он как мышка будет усердно взбивать сметану в банке, и в конечном итоге снова выберется наверх.
Лето пройдет под девизом — друзья наше все. Будут вечеринки, посиделки, путешествия, новый бизнес. "Проект родится благодаря активности Михаила и его единомышленников уже в июле. Он познакомится с крупным бизнесменом, который станет дольщиком в новой кампании Галустяна. В августе артист будет метаться между бизнесом и работой, буквально рваться на все части. А вот сентябрь станет месяцем любви и отношений. В поле его зрения появится девушка, которая займет буквально все его мысли. Роман будет развиваться стремительно и в следующем октябре они уже начнут встречаться", – подытожила парапсихолог.
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