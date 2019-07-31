Официальное заявление Галустяна после сообщения о разводе

Михаил Галустян разместил официальное заявление в своем Instagram. Актер записал видеообращение. "Я отвечаю за то, что я говорю. Но я не могу отвечать за то, что вы думаете", – подписал публикацию комедийный актер.
Для начала Михаил Галустян опроверг свое участие в различных конкурсах, которые распространяются в Сети. Артист объяснил, что если бы организовывал нечто подобное, то информацию об этом размещал бы в своем личном аккаунте, а не на сторонних страницах.
Также юморист прокомментировал муссирующиеся в СМИ сообщения о его разводе с женой Викторией. Михаил горячо отреагировал на эти данные, заявив, что это неправда: ни про другую женщину, ни про развод. Галустян назвал супругу любимой и попросил поклонников и прочую заинтересованную общественность "не вестись" на подобную информацию.
Напомним, Михаил и Виктория прожили в браке более десяти лет, у супругов подрастают двое детей. Эта пара считается одной из самых прочных в отечественном шоу-бизнесе. Три недели назад артист очень нежно и с юмором поздравил избранницу с днем рождения. "Ну как ее можно не любить? Это же просто подарок судьбы. ❤️❤️❤️ @victoriagalustyan , поздравляю тебя с Днем Рождения А еще – сегодня 12 лет как мы поженились. Виктория Викторовна – Победа Победовна моя. Спасибо за таких прекрасных девочек/конфеточек (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратился к любимой супруге Михаил Галустян.
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