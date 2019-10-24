Дочери-подростку Владимира Машкова стало плохо из-за алкоголя и сигарет

Мария Машкова посетила концерт легендарной российской группы "Мумий Тролль". Команда во главе с фронтменом Ильей Лагутенко прибыла в Лос-Анджелес, где в последнее время живет единственная дочь актера Владимира Машкова с семьей. На своей страничке в "Инстаграм" Мария выложила ролик. снятый во время выступления группы, и поделилась воспоминаниями.
Оказывается, она любила "Мумий Тролль" еще будучи ученицей школы. Однажды в девятом классе, во время дискотеки, Машковой, перебравшей с алкоголем и с сигаретами, стало плохо. При этом до этого, как отметила Мария, ей было очень хорошо под хит группы "Утекай". В итоге, учителя позвонили ее маме.
"На следующий день нас с мамой вызовут к директору обсудить "инцидент" и мама не будет меня ругать, а просто крепко обнимет🙌🏻❤️" – вспомнила Мария Машкова. И вот спустя 20 лет она снова танцует под песни своей любимой группы. "Мам! Абсолютно трезвая!😇 это был просто 🚀" – призналась дочь Владимира Машкова.
Напомним, 34-летняя Мария Машкова является дочерью актеров Владимира Машкова и Елены Шевченко. Маша давно живет на две страны: Америку и Россию. На родине она навещает родителей и участвует в различных съемках. Что касается США, то в Калифорнии у нее есть свой дом, в котором она живет с мужем Александром Слободяником, сыном известного пианиста, и дочками Стефанией и Александрой.
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