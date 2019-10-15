Безграмотную Маркл затерроризировали из-за нелепого промаха

В официальном "Инстаграм" герцога и герцогини Сассекских опубликовали высказывание Майи Энджелоу. "Всякий раз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаивает права всех женщин (Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women)" – написали в профиле Меган Маркл и принца Гарри.
Поклонники сразу заметили несколько ошибок. Меган Маркл неправильно написала слово "женщина" – во множественном числе. Но перед ним указала артикль, который указывает на единственное число стоящего после него слова.
Злопыхатели не упустили возможности упрекнуть Меган Маркл в безграмотности. В комментариях супругу принца Гарри не распекал только ленивый.
В итоге текст цитаты откорректировали, однако негативные комментарии удалять не стали. К слову, несмотря на небольшой промах, пост стал очень популярным. Менее чем за сутки он набрал более 300 тысяч отметок "Нравится".
Отметим, что в последний год на Меган Маркл и принца Гарри оказывается чрезмерное давление. Журналисты и обыватели буквально под микроскопом разглядывают каждый шаг четы. Особенно достается герцогине Сассекской, ее терроризируют за малейший промах.
Недавно появилась информация о предстоящем судебном процессе между королевской семьей и несколькими британскими таблоидами. Виной всему стала публикации видоизмененного письма Меган Маркл. Послание жена принца Гарри написала своему отцу с целью примирения. Примечательно, что именно родитель герцогини передал письмо журналистам.
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