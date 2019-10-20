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"Снять юбку и вперед": 70-летняя Пугачева показала стройные ноги

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com.
Примадонна отечественной эстрады – известная модница. Алла Пугачева не боится экспериментировать, подбирая наряд.
прочитано 479 раз

В свои 70 лет артистка выглядит намного моложе своих сверстниц. 70-летняя Алла Пугачева тщательно следит за своей внешностью и подбирает одежду, которая подчеркивает достоинства фигуры и скрывает ее недостатки.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Так накануне, например, в Сети "всплыло" редкое фото Аллы Пугачевой. Кадр был сделан несколько месяцев назад в московском ресторане "Ветерок". Артистка запечатлена с приятельницей на фоне камина.

Примадонна отечественной эстрады обречена в черный комбинезон с короткими шортами. Поверх Алла Пугачева надела платье из темной прозрачной ткани. Длинная юбка наряда  скрывает возрастные изменения кожи, с одной стороны, с другой – демонстрирует стройность ножек звезды. Колени Алла Пугачева прикрыла высокими сапогами-ботфортами, так как именно эта часть тела предательски выдает возраст.

Многие интернет-обыватели хвалили наряд знаменитости. Артистку осыпали комплиментами. Между тем были и те, кому показалось, что образ не соответствует возрасту исполнительницы.

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Публикация от Алла Пугачёва | Pop Queen �� (@allapugacheva_koroleva)

"Аллочка всегда красавица😘🐻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Всему свое время. Перебор!!", "Чтоб я так выглядела в 70", "👍🏻👏 Наряд просто вауууу", "А Пугачева все -таки КУКОЛКА!", "Надо уходить вовремя!! Чтобы помнили молодой и красивой!!", "Бабушка, расправьте плечи и подбородочек повыше!)🙌🙌🙌❤️❤️❤️", "Снять юбку и вперед в ботфортах и шортиках !🔥👏", – писали поклонники Аллы Пугачевой.

20 октября 2019, 23:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Видимо, главное, быть на слуху...ну и зря. Из великойПугачёвой до девочки для избиения.
Гость
Ответить
Какой контраст- молодая и красивая девушка и, извиняюсь, смешная женщина рядом. Это фото не надо было выставлять, очень подчеркнуло возраст и несуразность Аллы.
Гость
Ответить
полностью ненормальной стала((((((
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