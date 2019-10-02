Маркл оконфузилась после разлуки с мужем

Герцоги Сассекские встретились после недельной разлуки в Африке. 35-летний принц Гарри вернулся из Ботсваны, Анголы и Малави, где находился с рабочим визитом. Вместе с супругой он появился в городке Тембиса.
Меган Маркл и принц Гарри встретились с местными бизнесменами и молодежью, передает Cosmo.ru. Для выхода на публику герцогиня выбрала белое стильное платье, под которым заметили кружевную комбинацию.
Принц Герри с женой обсудили с жителями Африки проблемы безработицы в регионе. Видно было, что Меган Маркл с супругом соскучились друг по другу. Они держались за руки и обменивались счастливыми улыбками.
Отметим, ранее Меган Маркл продемонстрировала нижнее белье под черным полупрозрачным топом на официальном мероприятии. Как писали "Дни.ру", недавно герцогиня Сассекская позавтракала в обществе южноафриканских активисток.
Меган Маркл часто вызывает недовольство монаршей семьи своими смелыми, нехарактерными для королевского этикета нарядами. Елизавета II не раз высказывала свое неодобрение поведением супруги внука, но принц Гарри и сам не прочь иногда пойти против правил. Он смотрит на капризы Меган Маркл сквозь пальцы.
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