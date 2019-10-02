Заговорившей о приличиях Хилькевич припомнили участие в эротических съемках

Обозревательница отреагировала на слова Хилькевич о детях. Артистка сообщила, что никогда не говорит грубости при своих дочках.
"У меня растет двое детей, и мы с мужем очень тщательно стараемся следить за своей речью в доме. У нас вы никогда не услышите слова типа "срать" или "жопа", и даже слово "пипец" я никогда не произнесу при ребенке", – цитирует Хилькевич Миро в своем ЖЖ.
Такая принципиальная позиция артистки очень удивила блогера. По словам Лены, с такой биографией как у Анны Хилькевич смешно говорить о приличиях.
Обозревательница отметила, что единственную свою заметную роль в сериале "Универ" Анна получила благодаря протекции своего любовника, с которым впоследствии прожила в браке чуть боле года. После Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена, и родила двух чудных дочек.
"Лицемерие, конечно, жуткое. Особенно, учитывая две фотосессии для порножурналов, в которых Анна с большим удовольствием снялась. Жопа есть, а слова нет, как говорится. Впрочем, жопа там тоже ведь – так себе. Как там говорят? Нет большей моралистки, чем бывшая проститутка?" - резюмировала Лена Миро.
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