Анджелина Джоли шокировала неожиданным признанием

По словам знаменитости, она с трудом смогла пережить развод. В течение долгого времени она не могла смириться с мыслью, что ее семейному счастью пришел конец.
Анджелина рассказала, что в ее жизни в последние пару лет были времена, когда она не чувствовала себя свободной. Она не ощущала себя в безопасности.
"Я ощущала себя маленькой, загнанной в угол. Мне потребовалось много времени, чтобы снова найти себя", – призналась актриса.
Джоли для наглядности сравнила себя с Малефисентой. В фильме эту героиню все считают злодейкой. Но, на самом деле, все ее действия продиктованы душевными травмами.
Напомним, причиной разрыва звездной пары, по словам актрисы, стали алкоголизм и агрессивность Питта. Анджелина заявила, что экс-супруг ударил их старшего ребенка – Мэддокса.
Отметим, в начале сентября сын Джоли окончательно перебрался в Южную Корею. Молодой человек учится в одном из самых престижных вузов Сеула. Знаменитость признавалась, что очень гордится Мэддоксом, но, в то же время, волнуется за него.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Ей 45 мне 20
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Первый opгaзм
Дети это кошмар
Не " выметать ссор из избы "
Самая некрасивая женщина в мире
Русская и африканец
Самый сексуальный мужской голос?
Самый отстойный мужик