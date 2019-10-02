В клипе Наташи Королевой нашли тайный смысл после обвинений на Украине

Телеграм-канал "Русский шаффл" выдвинул гипотезу о том, что в клипе исполнительницы есть отсылка к празднику Пасхи. Кроме того, в волшебной книге, которую открывает артистка, написаны названия русских рок-групп и зашифрованы имена музыкантов. "Ddt, nautilus, kino, picnic. ab — Александр Башлачев. Ну и bg, само собой", – пишет автор публикации.
Примечательно, что тайный смысл в песне "Маленькая страна" ранее нашли и на Украине. Там началась настоящая истерика из-за композиции. В марте этого года ее признали в Незалежной экстремистской.
В свою очередь Наташа Королева заявила, что такие выводы сделала Служба безопасности страны (СБУ). Об этом знаменитость заявила в программе "Международная пилорама" в марте этого года на НТВ.
Звезда также отметила, что из-за своего творчества она лишилась возможности посещать Украину, которая является ее родиной, пять лет. Напомним, Наташе Королевой запретили въезд в страну с октября 2016 года. СБУ сделала исключение только один раз, в январе 2017-го, – тогда певица прилетела в Киев на похороны бабушки.
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