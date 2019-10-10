Топурия "засветила" обручальное кольцо

Новым возлюбленным исполнительницы стал бизнесмен Денис Деньгов. Она уже успела поделиться романтичным кадром с мужчиной, на котором он нежно целует Кети Топурию в нос. "Я тебя люблю", – подписала ранее фото звезда. Судя по всему, предприниматель настроен очень решительно: он подарил любимой шикарное кольцо.
Пользователи соцсети порадовались за артистку, посчитав, что дело идет к свадьбе. "Колечко, похоже на помолвку", "Ммм, колечко!", "Кети, просто любви тебе и счастья", "Кети вообще умничка такая! Настоящая. Будь счастлива, Кэт", – отреагировали на фото поклонники.
Если отношения Кети Топурии и Дениса Деньгова действительно идут к свадьбе, то у обоих есть шанс начать все сначала, ведь и бизнесмен, и певица до этих отношений пережили развод. Отметим, до романа с исполнительницей предприниматель был дважды женат. В браке с первой женой у него появился сын Леонид. Вторая супруга родила ему дочь, но девочка умерла через несколько месяцев после появления на свет.
Напомним, Кети Топурия С 2013 года была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым встречалась четыре года до их свадьбы. 15 июня 2015 года у них родилась дочь Оливия. Летом 2017 года супруги развелись. В 2017-2018 годах звезда встречалась с рэпером Гуфом (Алексей Долматов).
Как писали "Дни.ру", отношения с музыкантом у Кети Топурии разладились из-за его неверности. Певица заблокировала экс-избранника в соцсетях.
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