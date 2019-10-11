Россияне умилились счастью Лорак с молодым возлюбленным

На черно-белом кадре 40-летняя исполнительница и 26-летний саунд-продюсер Black Star идут в одном направлении, держась за руки. При этом пара снята со спины. Поклонников растрогал снимок Ани Лорак.
"Аааа, нереально мило!", "Ани Лорак, ты лучшая", "Вы лучшие", "Инопланетяне", "Какая счастливая", – восхитились в комментариях фолловеры исполнительницы. Но нашлись и скептики. "Это вы со спины поняли?", "С затылка определили", "Поматросит эту старуху и бросит", – добавили ложку дегтя в бочку меда критики.
Многие фанаты Ани Лорак ранее заметили, что с появлением нового возлюбленного звезда заметно преобразилась. Знаменитость стала выглядеть моложе и иначе одеваться. С тех пор, как она подтвердила слухи о романе с Егором Глебом, общественность стала чаще обсуждать ее личную жизнь.
Примечательно, что бывший супруг певицы, 42-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, тоже перестал скрывать новые отношения: сейчас он встречается с Самией Ахметовой. Как писали "Дни.ру", Ани Лорак одна воспитывает дочь Софию от бывшего мужа.
Напомним, артистка и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. Ани Лорак была счастлива в браке, но союз разрушили постоянные измены мужа.
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