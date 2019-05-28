"Мастурбация так влияет на мозг": Лолита жестко прошлась по известному рэперу
Звезда стала гостьей YouTube-шоу блогера Ильи Соболева "Площадка для оскорблений". По условиям проекта Лолита Милявская должна была вступить в юмористический баттл с рэп-исполнителем Киевстонером.
Артистка и ее соперник по очереди говорили друг другу оскорбительные вещи. Перед участниками стояла сложная задача – с юмором задеть собеседника за живое.
Лолита и Киевстонер серьезно подошли к выполнению задания. Звезды без стеснения подтрунивали друг над другом. Некоторые остроты были на грани фола.
"Вам нужно отдать свою одежду в "Жить здорово!", потому что вечно ходите в какой-то мошонке", – сказал певице рэпер. "А если тебе отрезать голову, ты еще два дня будешь набирать вес", – парировала Милявская, намекнув на формы оппонента.
Киевстонер упрекнул певицу в злоупотреблении алкоголем, указал на лишние килограммы и раскритиковал ее микроблог: "Знаете, какое Ваше первое слово было? "О, хорошо пошла!", "Я бы очень хотел, чтобы таких певиц было намного больше, а не просто одна увеличивалась", "А Вы в курсе, что, если видео не получилось, то необязательно его выкладывать в Instagram?", "По Лолите очень легко узнать время. Если она занимается сексом, значит, сейчас 2002-й!"
В свою очередь звезда пропесочила новую композицию Киевстонера и пристыдила за заискивание перед его коллегой Бастой: "Тебя как настоящего рэпера много кто хочет убить. Их зовут холестерин, тромбоз и варикоз", "А у тебя вышел новый трек? Называется "Гиппопотам"? Не знала, что мастурбация так влияет на мозг и голосовые связки", "Вы молодец, что постриглись налысо, потому что так Ваша голова легче пролезает в попу Басте..."
В конце был объявлен победитель. Главный приз достался Лолите Милявской. В награду певице разрешили ударить в гонг. "Я бы хотела обратиться к моим подписчикам. Я этой *** (ерундой. – Прим. ред.) занималась за деньги, прямо за большие деньги, потому что *** (мужской половой орган. – Прим. ред.) меня уже не интересует!" - заявила напоследок Лолита Милявская.
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