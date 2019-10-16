"Разврат!": оголившаяся Пугачева с раздвинутыми ногами шокировала россиян

В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь круглой даты Примадонна устроила праздничный концерт в Кремле. Не успели билеты появиться в продаже, как частью их завладели перекупщики. Поэтому цены на заветные бумажки буквально взлетели до небес. Самое интересное, что концерт Примадонны все равно прошел при полном зале. Дело в том, что артистка уже много лет не давала "сольников".
Кстати, в ноябре Алла Пугачева выступит перед своими поклонниками в Минске. В столице Белоруссии Примадонна сделает точно такой же концерт, что и весной в России. Впрочем, это еще не все. Специально для тех, у кого не получилось посмотреть на Аллу в Кремле, певица делает авторский фильм-концерт.
Как утверждает Пугачева, уже в конце октября любой желающий сможет посмотреть тот самый концерт в кино. Для постера к фильму артистка снялась в специальной фотосессии. Снимки уже распространили в Сети. На кадрах видно, как 70-летняя Пугачева сидит на стуле, облаченная в черную прозрачную кофту и модные бермуды (широкие шорты длиной до колен). Образ завершили кокетливая шляпка, тяжелые ботинки и гольфы.
Судя по комментариям в Сети, почему-то не всем понравились снимки.
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