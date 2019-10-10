Пугачеву заметили в компании незнакомца приятной наружности

Вокалистка зашла в мебельный магазин. Появление звезды российской сцены не осталось незамеченным. К Алле Пугачевой устремились сотрудники и покупатели торгового центра. Обыватели просили у звезды автографы и совместные фото.
Алла Пугачева никому не отказала, с каждым сделала селфи. Примадонна казалась дружелюбной, назойливость фанатов ее не раздражала.
"Давайте телефон, будем фоткаться", – цитируют теперь знаменитость очевидцы.
Отметим, что в мебельный отдел вокалистка пришла не одна, а в компании мужчины приятной наружности. В суматохе на сопровождающего Аллы Пугачевой никто не обратил внимания, однако он случайно попал в кадр, когда поклонница пыталась запечатлеть Примадонну.
Напомним, муж вокалистки юморист Максим Галкин уехал на гастроли. Накануне, артист рассказал в личном "Инстаграм", что погрузился в ностальгию по лету. Муж Аллы Пугачевой опубликовал архивное видео. На записи он в черных плавках стоит на борту яхты, демонстрируя прекрасную физическую форму.
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