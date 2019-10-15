О том, что олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Тотьмянину срочно прооперировали в онкоцентре, сообщил телеграм-канал Mash. Прославленную спортсменку привезли в больницу с новообразованием в желчном пузыре.
Хирурги прибегли к методу лапароскопии, при этом желчный пузырь был удален. Операция прошла успешно. Образцы тканей отправили на исследование, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.
В последнее время у Тотьмяниной наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Не так давно фигуристка перенесла несколько операций из-за перелома ноги. Травму спортсменка получила во время участия в очередном ледовом шоу.
Эпопея с больной конечностью длилась несколько месяцев, Татьяна оперировалась в нескольких странах. Однако боли не уменьшились даже через полгода, и фигуристка полетела в Германию на консультацию. Там Тотьмяниной сообщили, что вмешательства только навредили. Был обнаружен двойной перелом – пришлось сделать пятую операцию.
Несмотря на жуткую травму, едва оправившись, Татьяна вернулась на лед, продемонстрировав сильный спортивный характер. По всей видимости, прямиком с работы фигуристка и попала на операционный стол. Об этом косвенно свидетельствуют "Сторис" на странице Татьяны Тотьмяниной в "Инстаграме".
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Привередливый муж
Самая любимая советская комедия в США
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Ваше отношение к многоженству
Давайте поиграем!
Беременна в 17
Что нас ждет в 2020?