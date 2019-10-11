Вслед за Лазаревым: Киркоров о рождении третьего ребенка

У короля российской эстрады за годы на сцене накопилась масса призов, статуэток разной формы. Но "Золотой микрофон", награду российской национальной премии "Радиомания", он получил впервые. И обещал поставить на видное место – мол, больно дизайн хороший, "евровизионный" микрофон напоминает. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со счастливым Филиппом Киркоровым.

Первенцу певца Мартин-Кристину Киркорову идет восьмой год. "Он серьезно увлечен футболом, совмещает занятия этим видом спорта в академии Барселоны с академией ЦСКА, занимается шесть раз в неделю, делает большие успехи", – гордится сыном Филипп.

Но при этом он вовсе не считает, что лишает ребенка детства, нагружая его тренировками. "Я просто делаю все, чтобы лишить ребенка шоу-бизнеса, чтобы он и думать не хотел о сцене", – пояснил Киркоров. Он не раз подчеркивал свое презрительное отношение к миру, к которому сам же принадлежит. "Это такая клоака! – считает исполнитель. – Профессия артиста жестокая, завистливая и зависимая, связанная с бессонными ночами, жизнью в дороге".

Спросил корреспондент "Дни.ру" Филиппа Бедросовича и о том, не желает ли тот пойти по стопам друга и коллеги, Сергея Лазарева, и завести еще одного ребенка. "Так я вам и сказал!" – отрезал артист. Но ведь "нет" не прозвучало!

Вся страна узнала, что у Сергея Лазарева есть дочь, во время его телеинтервью Лере Кудрявцевой. А был ли в курсе Киркоров до выхода программы в эфир? "Это мой друг, и все, что касается его личной жизни, пусть останется его личной жизнью, – говорит Филипп. – А уж как он считает нужным распорядиться этой информацией – его право и его дело. На то мы и друзья, чтобы уметь хранить секреты".