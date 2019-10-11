Вслед за Лазаревым: Киркоров о рождении третьего ребенка

Первенцу певца Мартин-Кристину Киркорову идет восьмой год. "Он серьезно увлечен футболом, совмещает занятия этим видом спорта в академии Барселоны с академией ЦСКА, занимается шесть раз в неделю, делает большие успехи", – гордится сыном Филипп.
Но при этом он вовсе не считает, что лишает ребенка детства, нагружая его тренировками. "Я просто делаю все, чтобы лишить ребенка шоу-бизнеса, чтобы он и думать не хотел о сцене", – пояснил Киркоров. Он не раз подчеркивал свое презрительное отношение к миру, к которому сам же принадлежит. "Это такая клоака! – считает исполнитель. – Профессия артиста жестокая, завистливая и зависимая, связанная с бессонными ночами, жизнью в дороге".
Спросил корреспондент "Дни.ру" Филиппа Бедросовича и о том, не желает ли тот пойти по стопам друга и коллеги, Сергея Лазарева, и завести еще одного ребенка. "Так я вам и сказал!" – отрезал артист. Но ведь "нет" не прозвучало!
Вся страна узнала, что у Сергея Лазарева есть дочь, во время его телеинтервью Лере Кудрявцевой. А был ли в курсе Киркоров до выхода программы в эфир? "Это мой друг, и все, что касается его личной жизни, пусть останется его личной жизнью, – говорит Филипп. – А уж как он считает нужным распорядиться этой информацией – его право и его дело. На то мы и друзья, чтобы уметь хранить секреты".
Популярные темы форума
У Путина сегодня день рождения!
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Почему рак массово съедает людей?
Ваше отношение к многоженству
Самая любимая советская комедия в США
Камни в почках
Хочу уменьшить влагалище
Российскому пенсионеру отказались продать хлеб за копейки