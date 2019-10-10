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Обворожительная дочка Кудрявцевой растрогала народ (видео)

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая Лера Кудрявцева довольно часто делится материалами из своей жизни. В этот раз звезда выложила умилительное видео с маленькой дочкой.
прочитано 315 раз

Трогательным роликом Кудрявцева поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре малышка играет с маминым пальцем и радостно агукает. Ребенок выглядит довольно счастливым, но в конце отталкивает руку Леры.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Несмотря на плотный график, телеведущая уделяет дочери все свое свободное время. Вопреки ожиданиям она не пользуется услугами нянь и старается сама заниматься Машей. Правда, девочка ходит на развивающие занятия, видео с которых Кудрявцева часто публикует в Сети.


Автор: 10 октября 2019, 15:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какой хороший мелкий топотун)
1

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