Обворожительная дочка Кудрявцевой растрогала народ (видео)

Трогательным роликом Кудрявцева поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре малышка играет с маминым пальцем и радостно агукает. Ребенок выглядит довольно счастливым, но в конце отталкивает руку Леры.
Несмотря на плотный график, телеведущая уделяет дочери все свое свободное время. Вопреки ожиданиям она не пользуется услугами нянь и старается сама заниматься Машей. Правда, девочка ходит на развивающие занятия, видео с которых Кудрявцева часто публикует в Сети.
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