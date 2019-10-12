Максим Галкин решил сменить профессию

На видео запечатлены деревья с пожелтевшими листьями. Шоумен заснял их около своего замка, который находится в деревне "Грязь". На запись он наложил музыку, напоминающую традиционные восточные мотивы.
Судя по всему, Максим прибывает в отличном настроении. Он решил развеселить своих фанатов неожиданным заявлением, объявив, что решил попробовать себя в сфере туризма.
"Открыл на участке портал в Китай, готовлю туристические туры. Недорого", – подписал пост комик.
Поклонники решили подыграть Галкину, чтобы сделать ситуацию еще забавнее. "Мы согласны, где можно тур оформить?", "Три тура, пожалуйста, места с детьми!", "Я хочу в такой тур. Какая красота!", "А китайцы будут?", "Огласите прейскурант!", – шутили остроумные фолловеры.
"Тишина и гармония!", – отметила пользователь Сети.
Напомним, что в своем замке он проживает с супругой, Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Там они проводят все свое время с любимыми детьми – шестилетними близнецами Лизой и Гарри Галкиными.
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