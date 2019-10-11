Сын Галкина очаровал народ изобретательностью

"Писательная машинка – все права зарегистрированы. Всем хорошего настроения", – подписал забавный ролик шоумен. На кадрах он показал, что их с Аллой Пугачевой сын растет креативным ребенком.
Поклонники звездной семьи пришли в восторг от мальчика. "Хохотун", "Какой звонкий смех", "Волшебная ручка Гарри Максимоттера", "Да ты ж сладкий такой фантазер, дай Господь вам и вашей семье многая, благая лета", "Супер развлечение, так подняли настроение свои смехом", – высказались фолловеры в комментариях. Многие поинтересовались, как сын Максима Галкина сделал такую "забавную штучку".
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