В сентябре на родине Дмитрия Хворостовского – в Красноярске – открыли памятник золотому баритону России. На открытие прилетел его родители, вдова Флоранс, дети Максим и Нина.
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Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского
В сентябре на родине Дмитрия Хворостовского – в Красноярске – открыли памятник золотому баритону России. На открытие прилетел его родители, вдова Флоранс, дети Максим и Нина.
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