Раздевшийся до трусов Максим Галкин переполошил россиян

Шоумен опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новый пост. На записи он в черных плавках стоит на борту яхты, демонстрируя прекрасную физическую форму. Потом картинка меняется, и вот Галкин уже плывет кролем, рассекая волны.
К слову, видео было сделано еще летом. Тогда звезда отдыхала вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми на берегу Рижского залива в Юрмале.
Фолловеров впечатлило то, как выглядит без одежды 43-летний артист. "Вот это мужчина! Алле повезло", "Трусы классные", "Суперпловец!", "Похудел", "Фигура спортивная", "Красавец", "Ух, какой молодой человек", – написали восторженные поклонники.
"Максим, Вы в одежде такой худенький, и не подумаешь, что такой брутал на самом деле!" – заявила обожательница.
Некоторые подписчики нашли, к чему придраться. "Плавки маловаты!", "Максим, Вы в курсе, что у Вас очень плоская попа?", "Не люблю, когда мужчины в таких маленьких плавках-ласточках", – раскритиковали артиста злопыхатели.
А один комментатор решил напомнить о колоссальной разнице в возрасте между Галкиным и Пугачевой. Он задал шоумену язвительный вопрос: "Где твоя молодая жена?" Максим предпочел не отвечать.
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