Дети Николь Кидман отказались от нее из религиозных соображений

Как оказалось, сын и дочь долгое время не общались со звездой. Об этом она рассказала британскому изданию The Mirror.
После развода с Томом Крузом актриса сообщила, что дети предпочли остаться с отцом. Как и он, Изабелла и Коннор являются последователями саентологии. Во многих странах Запада это движение называют религией, но в России его хотят признать экстремистским, передает Пятый канал.
Звездные наследники не смогли принять отказ матери от их мировоззрения. Именно поэтому они вычеркнули ее из своей жизни.
"Наша обязанность как родителей – любить своих детей без всяких условий", – заявила Кидман.
Отметим, что Николь не появилась на свадьбе Коннора – ей просто запретили. Судя по всему, такое решение приняла невеста молодого человека, возглавляющая итальянское отделение Церкви саентологии.
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