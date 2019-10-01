"Моя маленькая копия": Темникова поделилась снимками с подросшей дочерью

Сегодня, 1 октября, знаменитость показала первое за долгое время фото с дочерью Александрой. Елена Темникова и ее четырехлетняя наследница позируют на пляже.
Артистка облачена в ярко-желтый закрытый купальник и легкий халат из тонкой ткани белого цвета. Маленькой Александре Темникова подобрала слитный купальник с принтом в виде собачей мордочки.
Судя по всему, мама и малышка прекрасно провели время вместе. Артистка и ее наследница купались, лепили куличи из песка и бегали вдоль кромки воды.
"Моя маленькая копия. Или я ее. ))💞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала Елена Темникова публикацию.
Поклонники пришли в восторг от свежих фотографий звезды. Многие писали, что Александра действительно очень похожа на свою знаменитую мать.
"Совсем взрослая стала, скоро уже в школу🥺 Зачем время летит так быстро?", "Она твоя копия ❤", "Как Саша повзрослела. Несомненно она на вас, Леночка похожа, но не копия... Папа в ней тоже есть", "Фирменный мамин прищур", – писали интернет-обыватели.
Напомним, Елена Темникова в браке во второй раз. В 2014 году вокалистка вышла замуж за руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева. 27 марта 2015 у пары родилась дочь Александра.
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