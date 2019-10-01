"Нос картошкой, губы лошади": мать пришла в ужас от изуродовавшей себя Рапунцель

Родительница сестер Рапунцель заметила, что ее младшая дочь выглядит иначе. Татьяне Владимировне показалась, что Алена увеличила губы. Женщина пришла в ужас.
Мать высказала звезде шоу "Дом-2" свое недовольство, отметив, что та себя изуродовала ненужными процедурами. Мол, огромные губы-пельмени идут далеко не всем.
Между тем Алена уверяла Татьяну Владимировну, что рот ее раздуло не в результате введения филлеров или гиалуроновой кислоты, а из-за высыпаний герпеса. Жительница телестройки заявила, что сильно простудилась накануне.
Не совладав с эмоциями, звезда шоу "Дом-2" принялась кричать на мать. Татьяна Владимировна тоже повысила голос. В итоге женщины в пух и прах разругались.
Ссора Алены Рапунцель и Татьяны Владимировны попала в эфир шоу "Дом-2". Зрители телестройки встали на сторону родительницы.
"Нос картошкой, губы лошади, обезьяна для своего алкаша подходит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нос тоже потому что перегородка была *****😄 и сиськи тоже, и губы. Только вот зубы пропустила) от того, что они ****** очень много тянется проблем. С головой видимо тоже 😹", "Поехать отдохнуть. И оставить ее одну с ребенком она мать, пусть воспитывает! А не по клубам ходит. Хоть на время пусть поймет!!! А то на шею села уже!" – пишут поклонники шоу "Дом-2".
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