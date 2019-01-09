Утонченная Литвинова предстала в элегантном наряде

Актриса Рената Литвинова опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором запечатлена в красном платье. Пользователи оценили роскошный образ звезды.

На фотографии Литвинова позирует в объемном платье красного цвета с брошью в форме цветка. Образ она завершила необычным аксессуаром. "Нет времени быть слабой", – подписала Рената снимок. Вероятно, звезда ссылается на напряженный рабочий график.

Пользователи одарили актрису комплиментами: "Шикарное платье", "Богиня", "Это платье шедевральное", "Безупречно!", "Любите вы черный, но идеальны – в красном", "Образ прекрасный", "Вы как всегда восхитительны", "Дива с хрупкой внешностью и железным стержнем внутри".

Многие комментаторы согласились с ней, что быстрый темп жизни действительно не дает человеку времени ощутить слабость. "Это точно... Стоит только на день сбавить темп и себя пожалеть, сразу начинаешь ощущать усталость за всю жизнь. А когда некогда себя жалеть, то и усталость не замечаешь", – написал один из них.

Напомним, Литвинова сейчас активно работает над новым фильмом "Северный ветер" – по мотивам собственной одноименной постановки. Рената часто публикует фото со съемочной площадки. Недавно стало известно, что одну из ролей в ленте сыграет Светлана Ходченкова. Режиссер пока отказывается раскрывать дату премьеры картины.