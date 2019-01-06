Асмус молит о помощи после слухов о разрыве с Харламовым
Асмус поинтересовалась у фанатов, где лучше проводить время на знаменитом курорте. "Молю, кто был здесь или живет, пишииите!! ? Куда? Что? Как? Где? Кому? Зачем?", – написала она.
Актриса добавила, что собиралась попасть в Дубай давно, но получилось только сейчас. Кристина добавила, что у ее дочери на носу день рождения, и попросила поделиться идеями на этот счет.
Поклонники не остались в стороне и практически составили для Асмус путеводитель. Знаменитости перечислили все самые интересные места, и указали, в какое время лучше туда идти.
Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала короткий ролик, благодаря которому зрителям удалось разглядеть нижнее белье красавицы. Сетевые сплетники тут же предположили, что у актрисы и юмориста Гарика Харламова не все в порядке в личной жизни.
Ролик, на котором Кристина Асмус позирует перед камерой в домашнем халатике, не оставил равнодушным, кажется, никого, кто его увидел. "Пижамный кувырок 🤪", – подписала актриса игривый кадр.
Этот ролик вызвал странную реакцию у некоторых пользователей Сети. С необъяснимой желчностью они наперебой принялись рассказывать о проблемах в личной жизни актрисы. Досуже сплетники стали делиться друг с другом возмутительными слухами.
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