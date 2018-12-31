Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова

Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала короткий ролик, благодаря которому зрителям удалось разглядеть нижнее белье красавицы. Сетевые сплетники тут же предположили, что у актрисы и юмориста Гарика Харламова не все в порядке в личной жизни.

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