Асмус с жутким переломом подвергла себя мучениям

Известная актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте интересными фактами о себе. В частности, она рассказала о серьезной травме, полученной в детстве.

Поклонники Кристины Асмус в последнее время обеспокоены сплетнями о том, что у артистки якобы появился другой мужчина. По слухам, ее совместная жизнь с юмористом Гариком Харламовым дала трещину. Сама звезда к пересудам относится философски.

На своей странице в соцсети она рассказала несколько интересных фактов о себе. В частности, Асмус вспомнила, как в 12 лет с жутким переломом и трещиной в руке две недели занималась гимнастикой. Можно представить, какие мучение пережила Кристина. Потом ей наложили гипс.

Также актриса призналась, что у нее нет любимого парфюма. Она постоянно их меняет. Среди забавных фактов о знаменитости есть и такие: Асмус забирает из отелей одноразовые тапочки без логотипов для гостей в свой дом. Также она рассказала, что в детстве путала певцов Игоря Николаева и Леонида Агутина.

Кроме того, жена Харламова стесняется фотографироваться на телефон, если кто-то на нее смотрит. Также Кристина любит разбирать пакеты, когда приходит из магазина.

Как писали "Дни.ру", ранее актриса рассказала о трудном детстве: Кристина десять лет занималась спортивной гимнастикой и терпеть не могла ежедневные тренировки. Асмус пользовалась любой возможностью, что их избежать.

Напомним, Кристина Асмус с 2013 года замужем за шоуменом Гариком Харламовым. В январе 2015-го у супругов родилась дочь Анастасия.