Жена-старушка Солнцева обскакала жадную до славы Цымбалюк-Романовскую

Очень насыщенным оказался 2018 год для Андрея Малахова. Редакция его ток-шоу "Прямой эфир", которое транслируется на канале "Россия 1", не пропустила ни одного громкого информационного повода.

Певец Александр Серов ходил в студию к Малахову как на работу. Исполнителю хита "Я люблю тебя до слез" шоумен посветил десять выпусков своей программы.

Любимец миллионов россиянок в рамках нескольких эфиров знакомился со своими внебрачными детьми, которые, как выяснилось, разбросаны по всему свету. Артист даже прошел тест-ДНК на определение родственной связи с 29-летней Алисой Аришиной, которая оказалась его биологической дочерью.

Позже выяснилось, что Александр приходится отцом 28-летней Кристин Тилер. Певец сообщил, что девушка – наркоманка, это высказывание очень обидело Кристин, она подала иск в суд, Тилер требовала 20 миллионов рублей морального ущерба.

На этом злоключения Серова не закончились. Экс-участница шоу "Дом-2" Дарья Друзьяк обвинила вокалиста в изнасиловании. Якобы артист несколько недель держал ее в запертой квартире, избивал, унижал и заставлял вступать с ним в интимные отношения. Также девушка сообщила, что носит под сердцем ребенка Александра.

Оказалось, что Дарья откровенно врет, говоря о том, что артист насильно склонил ее к сексу. Ложными оказались и заявления о беременности. В итоге Серов написал на девушку заявление в Следственный комитет, он обвинил ее в краже 230 тысяч рублей. Теперь Друзьяк находится под подпиской о невыезде, так как проходит подозреваемой по уголовному делу.

Фрейя Зильбер из Барнаула, так же как и Серов, десять раз сидела на белых диванах студии "Прямого эфира". 19-летняя брюнетка утверждала, что забеременела от сына актрисы Марии Шукшиной Марка Касаткина. Девушка говорила, что встречалась с отпрыском актрисы восемь месяцев, якобы тот ее периодически поколачивал, из-за своего пристрастия к запрещенным веществам.

Рожала Зильбер под прицелом видеокамер, кадры из роддома Малахов не преминул продемонстрировать в своей программе. Сразу после появления малыша на свет Фрейя принялась разыскивать Макара, чтобы заставить его пройти ДНК-исследование. Наследник актрисы долго не соглашался, однако из-за шумихи, которую организовала его экс-возлюбленная, он вынужден был пойти ей навстречу. Отцовство было подтверждено.

Жительница Барнаула подала иск в суд. Касаткину назначили алименты в размере семи тысяч рублей. Спустя время молодая мама вновь появилась в студии у Малахова, она отмечала, что денег, которые перечисляет Макар, ей катастрофически не хватает.

Редакторы программы "Прямой эфир" очень внимательно следили за соцсетями экс-супруги народного артиста Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Как выяснилось, украинская пианистка тесно общается с вокалистом Прохором Шаляпиным. С начала минувшего лета они вместе посещают концерты, ходят в кино, бани и детокс-центры, Виталина часто катает Прохора на своей машине по Москве. Андрей Малахов посвятил певцу и пианистке пять выпусков.

Сначала молодые люди старательно делали вид, что их отношения не выходят за рамки дружбы. После все же признались, что испытывают друг к другу романтические чувства. Под прицелом камер "Прямого эфира" Прохор и Виталина познакомили родителей, съехались и задумались о продолжении рода.

Серову, Цымбалюк-Романовской и Шаляпину далеко до самой скандальной парочки отечественного шоу-бизнеса – 38-летнего шоумена Гогена Солнцева и пенсионерки Екатерины Терешкович, которой по одним данным 64, а по другим 73 года. Молодой мужчина и старушка стали самыми запоминающимися героями шоу Малахова. Андрей посвятил им девять выпусков.

Гоген и Екатерина, не смотря на существенную разницу в возрасте, стали мужем и женой. Свадьбу играли в присутствии редакторов и операторов программы. Медовый месяц новобрачные провели также не одни – с камерами. Дочь Терешкович и мама Солнцева были категорически против этого брака, родительница шоумена из-за стресса перенесла инсульт.

Некоторое время супруги не могли налюбоваться друг на друга и даже планировали завести совместного ребенка. Отношения влюбленных испортились после того, как Екатерина сделала круговую подтяжку лица. Омоложение изменило пенсионерку не только внешне, но и внутренне: характер женщины сильно изменился. Она стала вести себя агрессивно, вульгарно, и даже избила собственную дочь, приревновав к ней молодого мужа.

Примечательно, что за чудовищной дракой пенсионерки и ее наследницы следила вся страна. Отметим, Терешкович и Солнцев можно сказать, порвали рейтинги ток-шоу, обставив жадных до славы Виталину и Прохора. Серия под названием "Жена Гогена Солнцева впервые покажет лицо после пластики" на YouTube набрала на момент создания этого материала около шести миллионов просмотров, став самым популярным роликом программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" в Сети.