Богомолов и Виторган втянули в перепалку известного писателя

Конфликт актера и режиссера продолжает набирать обороты. Недавно Максим Виторган решил нанести новый удар своему сопернику Константину Богомолову.

В начале января на странице режиссера в Instagram появилась старая фотография, на которой изображен известный писатель Фазиль Искандер в окружении читателей. Мать Константина сидит в центре и опирается на плечо прозаика. В подписи к снимку Богомолов поделился своими размышлениями о том, как социальные сети создают ложные иллюзии.

"Главное при общении с соцсетями не превратить жизнь в иллюзию. Иллюзию пребывания там, где тебя нет, благодаря геотегам, иллюзию, что прошлое живо благодаря старым фото, иллюзию счастья, любви, смысла и прочая. Жизнь там, вне этой странной ленты. А здесь - пена. А я в Риме, с Анной. Фото из детства. Мама – в центре, опершись на плечо Фазиля Искандера", – написал он.

В среду, 30 января, Максим Виторган опубликовал в Stories цитату автора "Созвездия Козлотура" о том, что такое порядочность. "Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях и при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости", – отметил он. Последние два слова актер подчеркнул красной линией. К цитате он добавил фразу "Немного о личном".

Многие поклонники заподозрили, что супруг телеведущей Ксении Собчак неслучайно привел слова писателя, с которым была лично знакома мать режиссера. Вполне вероятно, что таким образом артист хотел напомнить Константину Богомолову, как должен вести себя достойный человек.

Напомним, в декабре прошлого года в Сети начали появляться слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Поклонники стали все чаще видеть телеведущую в компании режиссера. Позднее в СМИ появилась новость о том, что известный актер напал на Богомолова и разбил ему нос. Константин отказался от госпитализации, передает канал РЕН ТВ.