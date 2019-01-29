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Шоу-бизнес

"Чмошник!": вопящая Волочкова сбежала из студии

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова стала гостьей программы "Пусть говорят" Первого канала. В студии шоумена Дмитрия Борисова прославленная балерина поскандалила с бизнесменом Андреем Марченко, которого обвинила в домогательствах. Танцовщица даже пыталась сбежать со съемочной площадки. 
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До эфира бизнесмен Андрей Марченко рассказал редакторам программы, что ему звонят некие лица якобы от Анастасии Волочковой и вымогают деньги. "Сначала 25 тысяч требовали, потом 250", – поведал он. Бизнесмен не понимает, за что обязан платить балерине. Андрей полагает, что Анастасия рассчитывала на отношения с ним и очень разозлилась, когда он не ответил ей взаимностью.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Анастасию Юрьевну я уже знаю более двух лет. Она приехала, мы ее встретили с розами, с цветами. Посидели, я выпил чаю. И уехал. Через два дня позвонил мой менеджер, сказал, что Анастасия Юрьевна просит мой номер телефона. Дали. Она мне набрала. Списывались, разговаривали, общались. Когда я прилетел в Москву, она спросила: "Где вы остановитесь?" А потом мы переписывались, и она говорит: "Может быть, вы ко мне домой приедете? Посмотрите, у меня дом красивый". Я согласился, договорились на среду, но я не рассчитал время. Написал, что не получится встретиться. И после этого волна негатива пошла в мой адрес", - рассказал предприниматель на камеру.

Волочкова, посмотрев запись интервью уже в студии, назвала заявление Марченко бредом. По словам прославленной балерины, он сам два года назад ухлестывал за ней.

"Андрей стоял возле "Феррари", он начал до меня домогаться, рассказывал, какой он крутой, какие у него отели, "Феррари", на что я ему сказала: "Друг мой сердечный, меня не удивить ни "Феррари", ни яхтами, ни самолетами. Интеллигентно, но он был послан", – вспоминает звезда.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Анастасия отметила, что прошлым летом Марченко вновь появился в ее жизни. Он, по ее словам, пытался реабилитироваться. Пригласил пожить в отеле, накрыл ужин. Трапезничая, артистка и бизнесмен договорились о сделке: она рекламирует его отель в своих соцсетях за некую сумму. "Я рекламу сделала, но меня человек за это не отблагодарил", – добавила звезда.

Волочкова заявила, что с тех пор Марченко не дает ей покоя, пишет похабные СМС, названивает, предлагает интим. Танцовщицу возмущает, что предприниматель пытается пиариться на ее имени, выставляя ее фото в своем микроблоге.

Когда Марченко появился в студии, Волочкова не смогла сдержать эмоций. Она набросилась на бизнесмена с оскорблениями, назвала "ничтожеством" и "олигархом из трущоб". "Ты поступаешь, как чмошник!" – раскричалась балерина после того, как предприниматель заявил, что ее реклама навредила его бизнесу.

Во время разборок с бизнесменом Волочковой сообщили по СМС, что в одной из гримерных находится ее бывший водитель Александр Скиртач, с которым у нее давний конфликт и затянувшееся судебное разбирательство. "Вы мне клялись, что это чмо не придет сюда, а мне моя охрана говорит, что он сидит за кулисами", – нервничала звезда. Испугавшись возможной встречи с недругом, Анастасия выбежала из студии.

Выяснилось, что за кулисами был ее давний друг, звукорежиссер Михаил Борисовский. Когда приятель Анастасии представился, та, смеясь, вернулась на свое место.

В конце программы Волочкова немного рассказала о новом возлюбленном, которого скрывает от общественности. "Сексуальный невероятно, он немножко младше меня, ему 38 лет. Удивительно статный, очень умный и благородный", – заметила Анастасия.

Балерина также заверила присутствующих, что ее новый избранник не женат и не имеет детей. Волочкова и ее таинственный возлюбленный уже подумывают о свадьбе.

Автор: Руслана Алексеева29 января 2019, 17:06
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