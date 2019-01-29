После контакта с Джигурдой голая Волочкова бросилась в сугроб

Анастасия Волочкова объявила о грандиозном совместном проекте с актером Никитой Джигурдой. Балерина обнародовала их общие фото, а затем выложила кадр, на котором запечатлена сидящей в сугробе без одежды, но с пихтовым веником.

Анастасия Волочкова – деятельный человек, который просто не может усидеть на месте. Только балерина отдохнула на Мальдивах, только справила день рождения в близком кругу и в ресторане, только провела выходные в банном комплексе с таинственным возлюбленным, как уже отправилась записывать трек вместе с Никитой Джигурдой.

Балерина опубликовала в Instagram несколько фотографий и видео из квартиры, где проходила работа. "С Никитой Джигурдой мы дружим давно. В этом человеке столько мужества, мощи, благородства, силы, мудрости и талантов! Мы записали дуэт у моего Миши @borisovskii, а на его кухне после обсудили нереальный творческий совместный проект. Мы соседи с Никитой и живем в пяти минутах друг от друга. Когда две эпатажные личности соединяются, это всегда позитивно и интересно", – объявила Волочкова.

После контакта с Никитой Джигурдой разгоряченная балерина с одним пихтовым веником бросилась в сугроб. "Люблю я забраться в снег", – призналась довольная Анастасия Волочкова. А вот поклонники пришли в ужас от этой фотографии. "Вы не боитесь простыть , хоть как я смотрю закаленная но так", "Вам не холодно???", "Боже! Что это? Ужас!", "Ох мне блин самому от твоего фото свежо так стало от одного взгляда ... Ну зачем тебе туда лезть то Настенька там очень холодно ....", "Настя, оденьтесь уже!!! На улице зима, а не лето!!!", "Анастасия извините у Вас кроме купальников и пихты еще что нибудь есть?", "По моему она в этом году уже не оденется (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались обеспокоенные пользователи Сети.