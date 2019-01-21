"Библейский Содом": звезда "Дома-2" раскрыла правду о шоу
После того как Маргарита покинула проект, она перестала чувствовать на себе давление телекамер. Она отметила, что если создатели шоу вели себя приветливо и дружелюбно, то сами герои – бездарные мошенники, которые пришли на площадку для того, чтобы прославиться.
"Организаторы относились ко мне доброжелательно, а коллектив подобрался отвратительный. Жулик на мошеннике сидит и бездельникам помогает. Безголосые песни поют, а безногие танцуют. Настоящий библейский Содом. Но что поделать, если зрителю нравится треш. О том, что ушла с проекта, не жалею. Мне в принципе не свойственно жалеть о чем-то", – передает слова звезды "Дома-2" StarHit.
Овсянникова также опровергла слухи о больших суммах, которые получают участники за съемки в реалити-шоу. Маргарита утверждает, что средний гонорар героя чуть больше зарплаты чиновника из провинции.
"Если взять зарплаты в провинции, откуда родом Саша Черно, то ее гонорар несомненно больше тамошнего среднего чиновника. Ребятам кажется, что они действительно получают много. Отсюда и слухи о баснословных доходах участников. Хотя огромные зарплаты – это скорее миф", – пояснила она.
Журналисты не могли обойти и непростое прошлое женщины. Известно, что раньше Овсянникова оказывала эскорт-услуги состоятельным людям. Сама бывшая участница телепроекта отказала комментировать громкое заявление и назвала этот период своей жизни "пустяком", за который она "не будет оправдываться".
На данный момент звезда "Дома-2" активно занимается музыкальной карьерой и планирует снять несколько клипов. Маргарита также любит радовать поклонников новыми откровенными снимками. "Если есть чем похвастаться, почему это надо скрывать?" – заявила она.
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